ДБР повідомило про підозру 22 колаборантам з Луганщини та Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру 22 колаборантам та зрадникам з Луганської та Херсонської областей, які після російського вторгнення почали працювати на окупантів. Санкція статей передбачає покарання на строк до 15 років за ґратами, пише УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Один з фігурантів – ексрятувальник – отримав на тимчасово окупованих територіях Херсонщини посаду «начальника пожежної частини смт Нижні Сірогози» на території Генічеської територіальної громади.
Другий - добровільно обійняв посаду «старшого інспектора мчс лнр» на території Луганської області.
Ще одна фігурантка – працівниця херсонського Центру пробації – пішла працювати на окупантів начальником відділу по роботі з персоналом «управління федеральної служби виконання покарань в Херсонській області» на тимчасово окупованій території Скадовського району.
Ще 19 колишніх правоохоронців з Херсону добровільно почали працювати на ворога у створеній окупантами незаконній структурі – так званому криміналістичному центрі мвс Херсонської області. Цей центр спецслужби рф створили для встановлення контролю над Херсоном під час тимчасової окупації.
19 фігурантів отримали посади «експертів-криміналістів» та створювали видимість існування правоохоронної системи на окупованій території.
Двом колишнім рятувальникам заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Колишній працівниці Центру пробації та 19 так званим «криміналістам» повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська та Херсонська обласні прокуратури.
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