ДБР повідомило про підозру 22 колаборантам з Луганщини та Херсонщини

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 13175 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 17399 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 27568 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98980 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 171066 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 177400 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138706 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137048 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87523 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94180 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12668 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16283 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 20222 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 21003 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15797 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 13175 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 177400 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 236323 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384634 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321506 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14572 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19683 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36034 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32457 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138706 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ДБР повідомило про підозру 22 колаборантам з Луганщини та Херсонщини

Київ • УНН

 • 641295 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру 22 колаборантам та зрадникам з Луганської та Херсонської областей, які після російського вторгнення почали працювати на окупантів. Санкція статей передбачає покарання на строк до 15 років за ґратами, пише УНН з посиланням на ДБР.

ДБР повідомило про підозру 22 колаборантам з Луганщини та Херсонщини

Деталі

Один з фігурантів – ексрятувальник – отримав на тимчасово окупованих територіях Херсонщини посаду «начальника пожежної частини смт Нижні Сірогози» на території Генічеської територіальної громади.

Другий - добровільно обійняв посаду «старшого інспектора мчс лнр» на території Луганської області.

Ще одна фігурантка – працівниця херсонського Центру пробації – пішла працювати на окупантів начальником відділу по роботі з персоналом «управління федеральної служби виконання покарань в Херсонській області» на тимчасово окупованій території Скадовського району.

Ще 19 колишніх правоохоронців з Херсону добровільно почали працювати на ворога у створеній окупантами незаконній структурі – так званому криміналістичному центрі мвс Херсонської області. Цей центр спецслужби рф створили для встановлення контролю над Херсоном під час тимчасової окупації.

19 фігурантів отримали посади «експертів-криміналістів» та створювали видимість існування правоохоронної системи на окупованій території.

Двом колишнім рятувальникам заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Колишній працівниці Центру пробації та 19 так званим «криміналістам» повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська та Херсонська обласні прокуратури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керівництво державного підприємства організувало підпільну криптоферму: ДБР затримало чиновників

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35