ГБР сообщило о подозрении 22 коллаборационистам с Луганщины и Херсонщины

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 24640 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 51789 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 58322 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 163738 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 89558 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 97049 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 282094 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79484 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 129809 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169270 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 127958 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 207431 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 109269 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 63797 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 43904 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 163748 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 207578 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 282107 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 302912 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 352801 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 13589 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 43996 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 63890 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 109350 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 66436 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

ГБР сообщило о подозрении 22 коллаборационистам с Луганщины и Херсонщины

Киев • УНН

 • 641295 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Работники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении 22 коллаборационистам и предателям из Луганской и Херсонской областей, которые после российского вторжения начали работать на оккупантов. Санкция статей предусматривает наказание на срок до 15 лет за решеткой, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

ГБР сообщило о подозрении 22 коллаборационистам с Луганщины и Херсонщины

Детали

Один из фигурантов – экс-спасатель – получил на временно оккупированных территориях Херсонщины должность «начальника пожарной части пгт Нижние Серогозы» на территории Генической территориальной общины.

Второй - добровольно занял должность «старшего инспектора мчс лнр» на территории Луганской области.

Еще одна фигурантка – работница херсонского Центра пробации – пошла работать на оккупантов начальником отдела по работе с персоналом «управления федеральной службы исполнения наказаний в Херсонской области» на временно оккупированной территории Скадовского района.

Еще 19 бывших правоохранителей из Херсона добровольно начали работать на врага в созданной оккупантами незаконной структуре – так называемом криминалистическом центре мвс херсонской области. Этот центр спецслужбы рф создали для установления контроля над Херсоном во время временной оккупации.

19 фигурантов получили должности «экспертов-криминалистов» и создавали видимость существования правоохранительной системы на оккупированной территории.

Двум бывшим спасателям заочно сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Бывшей работнице Центра пробации и 19 так называемым «криминалистам» сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская и Херсонская областные прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководство государственного предприятия организовало подпольную криптоферму: ГБР задержало чиновников

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33