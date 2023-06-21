ГБР сообщило о подозрении 22 коллаборационистам с Луганщины и Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Работники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении 22 коллаборационистам и предателям из Луганской и Херсонской областей, которые после российского вторжения начали работать на оккупантов. Санкция статей предусматривает наказание на срок до 15 лет за решеткой, пишет УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Один из фигурантов – экс-спасатель – получил на временно оккупированных территориях Херсонщины должность «начальника пожарной части пгт Нижние Серогозы» на территории Генической территориальной общины.
Второй - добровольно занял должность «старшего инспектора мчс лнр» на территории Луганской области.
Еще одна фигурантка – работница херсонского Центра пробации – пошла работать на оккупантов начальником отдела по работе с персоналом «управления федеральной службы исполнения наказаний в Херсонской области» на временно оккупированной территории Скадовского района.
Еще 19 бывших правоохранителей из Херсона добровольно начали работать на врага в созданной оккупантами незаконной структуре – так называемом криминалистическом центре мвс херсонской области. Этот центр спецслужбы рф создали для установления контроля над Херсоном во время временной оккупации.
19 фигурантов получили должности «экспертов-криминалистов» и создавали видимость существования правоохранительной системы на оккупированной территории.
Двум бывшим спасателям заочно сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Бывшей работнице Центра пробации и 19 так называемым «криминалистам» сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская и Херсонская областные прокуратуры.
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