Керівництво державного підприємства організувало підпільну криптоферму: ДБР затримало чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» на Львівщині. На криптовалюті керівництво державної установи заробило щонайменше 4 млн грн, про це повідомляє ДБР, пише УНН.
Деталі
За даними ДБР, підпільну криптоферму організували, зокрема, колишній директор, який зараз очолює іншу філію, його заступник, який нині обіймає посаду директора та головний бухгалтер.
Понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців. Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток, зазначається у повідомленні.
За попередніми підрахунками ДБР, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн.
Доповнення
В службових приміщеннях підприємства слідчі виявили та вилучили технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність майнінг-центру, а саме: флеш накопичувачі, комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски на яких зберігається безперебійне відеоспостереження.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп’ютерної техніки становить понад 3 млн грн.
Розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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