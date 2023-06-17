Схилив до статевих стосунків неповнолітню: у Сумах затримали правоохоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевих стосунків неповнолітню. У ДБР повідомили, що також встановлюють до злочину ще одного правоохоронця, передає УНН.
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"... повідомили про підозру правоохоронцю, який схилив до статевих стосунків неповнолітню у Сумах 14 червня. У межах досудового розслідування зʼясовуються всі обставини інциденту з неповнолітньою", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі Інтернет познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім, вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт.
Як встановили працівники Бюро, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів.
Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.