Склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю: в Сумах задержали правоохранителя

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"... сообщили о подозрении правоохранителю, который склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю в Сумах 14 июня. В рамках досудебного расследования выясняются все обстоятельства инцидента с несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, 15-летняя девушка в сети Интернет познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться. На свидание в центре Сум мужчина привел друга. Затем, они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и произошел половой контакт.

Как установили сотрудники Бюро, мужчины являются сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. Они приехали в Сумы на учебу в один из вузов.

Сейчас один фигурант задержан и ему сообщено о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 155 УК Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.