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Руководство государственного предприятия организовало подпольную криптоферму: ГБР задержало учасников

Киев • УНН

 • 923793 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Работники Государственного бюро расследований разоблачили деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют, которую обустроили в служебных помещениях филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» ГСЛП «Леса Украины» на Львовщине. На криптовалюте руководство государственного учреждения заработало не менее 4 млн грн, об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Руководство государственного предприятия организовало подпольную криптоферму: ГБР задержало учасников

Детали

По данным ГБР, подпольную криптоферму организовали, в частности, бывший директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, который сейчас занимает должность директора и главный бухгалтер.

Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, которое обеспечило работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках чиновников. Средства за потраченную электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль, отмечается в сообщении.

По предварительным подсчетам ГБР, убытки составили более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом не менее 4 млн грн.

Дополнение

В служебных помещениях предприятия следователи обнаружили и изъяли технологическое оборудование, которое обеспечивало деятельность майнинг-центра, а именно: флеш накопители, комп’ютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, видеокарты, блоки питания, материнские платы, процессоры, жесткие диски, охладители для процессоров, переходники, серверы и диски на которых хранится бесперебойное видеонаблюдение.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн.

Начато уголовное производство по факту растраты государственного имущества.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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