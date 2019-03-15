ДБР не реєструвало провадження щодо "плівок Розенблата"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань не реєстрували провадження щодо заяви народного депутата України Борислава Розенблата, який заявив про наявність в нього доказів про підтримку з боку голови НАБУ Артема Ситника одного з кандидатів на посаду президента США. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.
"Станом на зараз, слідчими ДБР поки не зареєстровано такого кримінального провадження за тими заявами, які стосуються "плівок Розенблата", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що фігурнат "бурштинової справи" Борислав Розенблат опублікував запис, на якому схожа на директора НАБУ Артема Ситника людина зізнається в підтримці Хілларі Клінтон на виборах президента в США в 2016 році.
Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата Борислава Розенблата, який звернувся до НАЗК із депутатським зверненням з питанням, що становило його приватний інтерес.