ДБР не реєструвало провадження щодо "плівок Розенблата"

КИЇВ. 15 березня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань не реєстрували провадження щодо заяви народного депутата України Борислава Розенблата, який заявив про наявність в нього доказів про підтримку з боку голови НАБУ Артема Ситника одного з кандидатів на посаду президента США. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.