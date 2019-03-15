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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГБР не регистрировали производства относительно "пленок Розенблата"

Киев • УНН

 • 16078 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Следователи Государственного бюро расследований не регистрировали производство по заявлению народного депутата Украины Борислава Розенблата, который заявил о наличии у него доказательств о поддержке со стороны директора НАБУ Артема Сытника одного из кандидатов на пост президента США. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Государственного бюро расследований.

ГБР не регистрировали производства относительно "пленок Розенблата"

"По состоянию на сейчас, следователями ГБР пока не зарегистрировано такого уголовного производства по тем заявлениям, которые касаются "пленок Розенблата", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что фигурнат "янтарного дела" Борислав Розенблат опубликовал запись, на которой похожий на директора НАБУ Артема Сытника человек признается в поддержке Хиллари Клинтон на выборах президента в США в 2016 году.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении народного депутата Борислава Розенблата, который обратился к НАПК с депутатским обращением с вопросом, что составлял его частный интерес.

Украинские Национальные Новости

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