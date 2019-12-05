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ДБР готує ще одну підозру Порошенку

ДБР готує ще одну підозру Порошенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань готує ще один проект підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку. Інформацію про це журналісту УНН підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

На питання журналіста УНН чи готує ДБР ще одну підозру п’ятому президенту Петру Порошенку стосовно незаконного призначення Семочка, Іванова відповіла: "Так".

Нагадаємо, Сергій Семочко обіймав посаду першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. Також до того він був керівником економічної контррозвідки СБУ.

Як повідомляв УНН, у Державному бюро розслідувань підготували проєкт підозри колишньому президенту Петру Порошенку за зверненням ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова та чинних народних депутатів.

Як повідомлялося, раніше ДБР відправило на погодження подання до ВР на зняття недоторканності з Порошенка.

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