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ГБР готовит еще одно подозрение Порошенко

ГБР готовит еще одно подозрение Порошенко

Киев  •  УНН

 • 8006 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Государственное бюро расследований готовит еще один проект подозрения пятом президенту Украины Петру Порошенко. Информацию об этом журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

На вопрос журналиста УНН готовит ли ГБР еще одно подозрение пятому президенту Петру Порошенко относительно незаконного назначения Семочко, Иванова ответила: "Да".

Напомним, Сергей Семочко занимал должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Также до того он был руководителем экономической контрразведки СБУ.

Как сообщал УНН, в Государственном бюро расследований подготовили проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по обращению экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова и действующих народных депутатов.

Как сообщалось, ранее ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Порошенко.

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