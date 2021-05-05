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Дайвери купались в озері з крижаних голок: з'явилось відео екстремального запливу на Байкалі

Київ • УНН

 • 53315 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Дайвери з Іркутська влаштували екстримальний заплив в озері Байкал, лід на якому ще повністю не розтанув. Якщо поглянути на відео, яке з'явилось у мережі, то складається враження, що люди плавають посеред крижаних голок, передає УНН.

Цитата

"Дайвери викупалися під хрускіт льоду на Байкалі. Екстремально", - зазначено у підписі до відео, що з'явилось на Telegram-каналі Иркутск №1.

Додамо

Навесні, коли лід починає танути, він розпадається на первинні елементи (в спокійній воді структура льоду має форму голок). Тому в цей час на Байкалі можна спостерігати таке дивовижне явище - дзвінкі хвилі з крижаних голок.

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В останні дні в соцмережах з'являється багато роликів з байкальський льодом, знятих жителями селища Листвянка і туристами.

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