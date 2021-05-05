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Дайверы купались в озере с ледяных игл: появилось видео экстремального заплыва на Байкале

Дайверы купались в озере с ледяных игл: появилось видео экстремального заплыва на Байкале

Киев  •  УНН

 • 53303 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Дайверы из Иркутска устроили экстремальный заплыв в озере Байкал, лед на котором еще полностью не растаял. Если взглянуть на видео, которое появилось в сети, то создается впечатление, что люди плавают среди ледяных игл, передает УНН.

Цитата

"Дайверы искупались под хруст льда на Байкале. Экстремально", - говорится в подписи к видео, которое появилось на Telegram-канале Иркутск №1.

Добавим

Весной, когда лед начинает таять, он распадается на первичные элементы (в спокойной воде структура льда имеет форму игл). Поэтому в это время на Байкале можно наблюдать такое удивительное явление - звонкие волны с ледяных игл.

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В последние дни в соцсетях появляется много роликов с байкальский льдом, снятых жителями поселка Листвянка и туристами.

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