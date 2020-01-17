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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Давос-2020: хто поїде і що обговорять на економічному форумі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У вівторок, 21 січня, стартує 50-й Всесвітній економічний форум в Давосі, передає УНН.

Давос-2020: хто поїде і що обговорять на економічному форумі

За день до цього, 20 січня, в Давосі розпочне функціонувати Український дім. Він відкриває свої двері третій рік поспіль, представляючи світу кращі досягнення України, акцентуючи увагу на інвестиційних, технологічних та творчих можливостей країни.

Тематика роботи Дому в 2020 році: “Україна: креативність, інновації, можливості”.

Подіумні дискусії в Українському Домі будуть присвячені таким темам, як: стратегічні економічні союзники країни; прогресивне громадянське суспільство; характер і лідерство; жінки-лідери зі світовим впливом; технології, що стрімко розвиваються, і провідні IT-підприємці; інвестиційні можливості та ін.

Зокрема, спікери форуму поговорять на тему використання відомої Гарвардської моделі переговорів, відомої як стратегія “Win Win” (виграв-виграв). Панель називається: “Завдання на 50 мільярдів доларів: як бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат в новій Україні”.

Дискусійна панель почнеться о 16:15, в середу, 22 січня. Тривалість панелі — 1 година, в ній візьмуть участь такі спікери:

  • секретар Національної інвестиційної ради України, член парламенту і глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
  • англо-шведський бізнесмен, голова і виконавчий директор компанії “Head” Йохан Еліаш,
  • генеральний директор і засновник агрохолдингу, найбільшого в Україні виробника і експортера курятини “МХП” (Наша Ряба) Юрій Косюк.

Український Дім в центрі Давосу чекатиме відвідувачів з 18:00 понеділка, 20 січня до 14:00 п’ятниці, 24 січня 2020 року, за адресою: Швейцарія, м Давос, вул. Променад, 57.

Нагадаємо, Косюк вивів Україну в світовий ТОП постачальників курятини. За останньому даними, Україна займає 4-е місце в світовому рейтингу і 3-є місце в рейтингу ЄС.

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