Давос-2020: кто поедет и что обсудят на экономическом форуме

За день до этого, 20 января, в Давосе начнет функционировать Украинский дом. Он открывает свои двери третий год подряд, представляя миру лучшие достижения Украины, акцентируя внимание на инвестиционных, технологических и творческих возможностям страны.

Тематика работы Дома в 2020 году: “Украина: креативность, инновации, возможности”.

Подиумные дискуссии в Украинском Доме будут посвящены таким темам, как: стратегические экономические союзники страны; прогрессивное гражданское общество; характер и лидерство; женщины-лидеры с мировым влиянием; стремительно развивающиеся технологии, и ведущие IT-предприниматели; инвестиционные возможности и др.

В частности, спикеры форума поговорят на тему использования известной Гарвардской модели переговоров, известной как стратегия “Win Win” (выиграл-выиграл). Панель называется: “Задача на 50 миллиардов долларов: как бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине”.

Дискуссионная панель начнется в 16:15, в среду, 22 января. Длительность панели — 1 час, в ней примут участие следующие спикеры:



секретарь Национального инвестиционного совета Украины, член парламента и глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия,



англо-шведский бизнесмен, председатель и исполнительный директор компании “Head” Йохан Элиаш,



генеральный директор и основатель агрохолдинга, крупнейшего в Украине производителя и экспортера курятины “МХП” (Наша Ряба) Юрий Косюк.



Украинский Дом в центре Давоса будет ждать посетителей с 18:00 понедельника, 20 января до 14:00 пятницы, 24 января 2020 года, по адресу: Швейцария, г. Давос, ул. Променад, 57.

Напомним, Косюк вывел Украину в мировой ТОП поставщиков курятины. По последнем данным, Украина занимает 4-е место в мировом рейтинге и 3-е место в рейтинге ЕС.