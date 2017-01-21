Дата перепоховання О.Олеся в Києві невідома через технічні питання - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Місце перепоховання українського письменника Олександра Олеся у Києві визначили, а дата ще невідома через технічні питання. Про це заявив міністр культури України Євген Нищук в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
"У даному випадку за бажанням нащадків, яких розшукало МЗС і посольство в Канаді, які висловили бажання, щоб Олександра Олеся було перепоховано саме в Україні, саме в Києві. В даному випадку – це Лук’янівське кладовище", – повідомив він.
Також він сказав, що на Лук'янівському кладовищі планується облаштування місця для перепоховання відомих українців.
При цьому Є.Нищук зазначив, що точної дати перепоховання Олеся в Україні ще немає, оскільки є "технічний момент, який потребує якогось часу".
"Ми зараз визначили те місце, яке ми зможемо потім облаштувати. Ми зараз в цю пору року не зможемо повноцінно це місце підготувати. Для Олександра Олеся безпосередньо буде зараз місце підготовлене... Я зараз не буду загадувати, скільки місць, але буде достатньо місць для таких, скажімо, почесних поховань", – зауважив Є.Нищук.
Як передавав УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.