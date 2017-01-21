Дата перезахоронения Олеся в Киеве неизвестна по техническим вопросам - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Место перезахоронения украинского писателя Александра Олеся в Киеве определили, а дата еще неизвестна по техническим вопросам. Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в интервью Радио Свобода, передает УНН.
"В данном случае по желанию потомков, которых разыскало МИД и посольство в Канаде, которые выразили желание, чтобы Александра Олеся перезахоронили именно в Украине, именно в Киеве. В данном случае - это Лукьяновское кладбище", - сообщил он.
Также он сказал, что на Лукьяновском кладбище планируется обустройство места для перезахоронения известных украинцев.
При этом Е.Нищук отметил, что точной даты перезахоронения Олеся в Украине еще нет, поскольку есть "технический момент, который требует какого-то времени".
"Мы сейчас определили место, которое мы сможем потом обустроить. Мы сейчас в это время года не сможем полноценно это место подготовить. Для Александра Олеся непосредственно будет сейчас место подготовлено... Я сейчас не буду загадывать, сколько мест, но будет достаточно мест для таких, скажем, почетных захоронений", - отметил Е.Нищук.
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Олеся.