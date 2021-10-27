Данія спростила правила в’їзду для українців

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“25 жовтня 2021 року данський уряд скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на COVID-19. З цієї дати обмеження на поїздки до Данії спрощені. З цієї дати громадяни України можуть в’їжджати в Данію без необхідності робити тест на COVID-19 та самоізолюватися після прибуття. Для цього органам прикордонного контролю Данії потрібно пред’явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент”, — інформують у посольстві.

Деталі

Повідомляється, що COVID-сертифікат, виданий українським єдиним порталом державних послуг “Дія”, також приймається.

Зазначений COVID-сертифікат має підтверджувати вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами вакцини, негативний результат тестування на COVID-19 або одужання від COVID-19.

У разі відсутності сертифікату, громадянам України потрібно буде зробити тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії в одному з центрів тестування. Вимога щодо тестування на COVID-19 перед приїздом до Данії скасована.

Якщо громадянин України раніше перехворів на COVID-19, але при цьому не має сертифікату, "потрібно пред’явити медичну довідку, що підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в’їзду в Данію", вказали у посольстві. У такому випадку, робити тест на COVID-19 після прибуття в Данію непотрібно.

Якщо громадянин України в’їжджає в Данію з країн, які Данія вважає країнами з “дуже високим ризиком інфікування COVID-19” (наразі це більшість країн Африки, Азії та Латинської Америки), потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від COVID-19. В іншому випадку, треба зробити тест на COVID-19 відразу після прибуття до Данії та самоізолюватися на 10 днів.

Додамо

Як писав УНН, для громадян України на початок вересня було відкрито кордони 133 країн.