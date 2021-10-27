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Дания упростила правила въезда для украинцев

Киев • УНН

 • 30371 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Граждане Украины с 25 октября могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии – для этого необходимо будет предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент по прибытию. Об этом информируют в посольстве Украины в Дании, пишет УНН.

Дания упростила правила въезда для украинцев

Цитата:

“25 октября 2021 года датское правительство отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости COVID-19. С этой даты ограничения на поездки в Данию упрощены. С этой даты граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости производить тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии. Для этого органам пограничного контроля Дании следует предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент”, — информируют в посольстве.

Детали

Сообщается, что COVID-сертификат, выданный украинским единым порталом государственных услуг "Дія", также принимается.

Указанный COVID-сертификат должен подтверждать вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровление от COVID-19.

В случае отсутствия сертификата гражданам Украины нужно будет сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.

Если гражданин Украины ранее переболел COVID-19, но при этом не имеет сертификата, "нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию", указали в посольстве. В таком случае, делать тест на COVID-19 по прибытии в Данию не нужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с очень высоким риском инфицирования COVID-19 (сейчас это большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки), нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19. В противном случае, нужно сделать тест на COVID-19 сразу по прибытии в Данию и самоизолироваться на 10 дней.

Добавим

Как сообщал УНН, для граждан Украины на начало сентября были открыты границы 133 стран.

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