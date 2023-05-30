Уряд Данії хоче витратити на оборону 20,6 млрд доларів протягом 10 років

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Данія, член-засновник Організації Північноатлантичного договору, скоротила свій військовий потенціал після закінчення холодної війни на початку 1990-х років і визнала серйозні недоліки в здатності захищати свою територію та виконувати зобов'язання в рамках НАТО.

Але у відповідь на війну в Україні минулого року вона пообіцяла постійно збільшувати витрати на оборону і безпеку до 2% валового внутрішнього продукту до кінця 2030 року, що є ключовою метою для країн-членів НАТО.

"Ми повинні бути в змозі більшою мірою відповідати вимогам і очікуванням, які НАТО і її союзники покладають на Данію. Це вимагає великих інвестицій в наші збройні сили для того, щоб взяти на себе нашу частку відповідальності.", - заявив на прес-конференції Троельс Лунд Поульсен, виконувач обов'язків міністра оборони.

Данія планує поступово збільшувати витрати на оборону до 2,8 мільярда доларів на рік до 2033 року. Вона також виділяє додатково 3,2 мільярда доларів США на військову допомогу Україні впродовж наступних п'яти років, що дозволить збільшити загальні витрати Данії на оборону до 2% ВВП цього і наступного року.

Однак, за словами уряду, країна назавжди досягне цільового показника НАТО лише у 2030 році. Пропозиція встановить загальні рамки для оборонних витрат, впродовж яких будуть узгоджуватися рішення про фактичні військові закупівлі.

Ці плани були оголошені в той час, коли прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен стала серйозним претендентом на посаду генерального секретаря НАТО, оскільки чинний генеральний секретар Єнс Столтенберг має піти у відставку у вересні. Оголошення минулого тижня про те, що Фредеріксен відвідає президента США Джо Байдена 5 червня, додало спекуляцій щодо її потенційної кандидатури, зазначає Reuters.

Доповнення

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міжнародними партнерами, зокрема, спілкувався з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном та подякував за збільшення фонду підтримки України.

Фонд фінансової допомоги Україні було створено у березні, Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні. Тоді уряд Данії вніс до нього 1, 01 млрд доларів.

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