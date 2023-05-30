Правительство Дании хочет потратить на оборону 20,6 млрд долларов в течение 10 лет

Детали

Дания, член-основатель Организации Североатлантического договора, сократила свой военный потенциал после окончания Холодной войны в начале 1990-х годов и признала серьезные недостатки в способности защищать свою территорию и выполнять обязательства в рамках НАТО.

Но в ответ на войну в Украине в прошлом году она пообещала постоянно увеличивать расходы на оборону и безопасность до 2% валового внутреннего продукта к концу 2030 года, что является ключевой целью для стран-членов НАТО.

"Мы должны быть в состоянии в большей степени соответствовать требованиям и ожиданиям, которые НАТО и ее союзники возлагают на Данию. Это требует больших инвестиций в наши вооруженные силы для того, чтобы взять на себя нашу долю ответственности", — заявил на пресс-конференции Троэльс Лунд Поульсен, исполняющий обязанности министра обороны.

Дания планирует постепенно увеличивать расходы на оборону до 2,8 миллиарда долларов в год до 2033 года. Она также выделяет дополнительно 3,2 миллиарда долларов США на военную помощь Украине в течение следующих пяти лет, что позволит увеличить общие расходы Дании на оборону до 2% ВВП в этом и следующем году.

Однако, по словам правительства, страна навсегда достигнет целевого показателя НАТО только в 2030 году. Предложение установит общие рамки для оборонных расходов, в течение которых будут согласовываться решения о фактических военных закупках.

Эти планы были объявлены в то время, когда премьер-министр страны Метте Фредериксен стала серьезным претендентом на пост генерального секретаря НАТО, поскольку действующий генеральный секретарь Йенс Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре. Объявление на прошлой неделе о том, что Фредериксен посетит президента США Джо Байдена 5 июня, добавило спекуляций относительно ее потенциальной кандидатуры, отмечает Reuters.

Дополнение

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с международными партнерами, в частности, общался с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном и поблагодарил за увеличение фонда поддержки Украины.

Фонд финансовой помощи Украине был создан в марте, Фонд, из которого финансируется военная помощь Украине, был создан в марте. Тогда правительство Дании внесло в него 1, 01 млрд долларов.

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