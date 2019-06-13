Данилюк обговорив з міністром оборони Британії необхідність прогресу у "мінському процесі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Прогрес у "мінському процесі" є одним з пріоритетів української влади. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час зустрічі з директором Головного управління євроатлантичної безпеки Міністерства оборони Великої Британії Ніком Гарром, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"Досягнути прогресу у "мінському процесі" - один з ключових пріоритетів влади", - заявив Данилюк, висловивши сподівання, що переговори нового складу української частини Тристоронньої контактної групи будуть успішними.
Він зробив акцент на гуманітарних аспектах і питаннях людської безпеки. Також секретар РНБО заявив про необхідність посилення інформаційної складової протидії України російській гібридній агресії на тимчасово окупованих територіях.
Сторони також обговорили безпекову ситуацію у регіоні, враховуючи останні події у деяких країнах Східної Європи, зокрема, у Республіці Молдова.
У свою чергу, директор Департаменту міжнародної безпеки Міністерства оборони Великої Британії Н. Гарр підтвердив незмінність підтримки Великою Британією незалежності та територіальної цілісності України. Він також позитивно оцінив реформи у секторі безпеки та оборони України, та висловив впевненість у подальшому успішному розвитку партнерства між нашими країнами.
Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зустрівся з членом наглядової ради "Атлантичної ради" Девідом Петреусом.