Данілов: чоловікам, які виїхали за кордон під час воєнного стану, доведеться дати пояснення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу під час оголошеного воєнного стану, будуть затримувати для пояснень на зворотньому шляху. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її залишив. Система прикордонників працює бездоганно”, - зазначив секретар РНБО.
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За словами Данілова, всі люди, які покидали Україну після 22 лютого, зафіксовані. На зворотній дорозі вони повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів.
Він наголосив, що кожен, хто поїхав у "відрядження", повинен мати окремий документ від прикордонників.
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