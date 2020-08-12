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Данілов: будуть інші види зброї, про які ми навіть не здогадуємось

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Розвиток технологій в світі веде до того, що навіть ядерна зброя не буде у найближчі роки мати такий вплив, який є на сьогодні - адже будуть зовсім інші види зброї. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час круглого столу у середу, передає УНН.

"Ми всі зараз знаходимось у стані першої біологічної світової війни. Ми не можемо сказати, звідки вона почалась і хто її почав, все це, але ми бачимо сьогодні ці наслідки. Сьогодні немає жодної країни, якої б не торкнулась ця війна, всі від неї потерпають, ніхто ще не розуміє, які будуть наслідки цієї війни... Сьогодні кібербезпека, біологічна безпека, дуже багато таких викликів, які є в світі сьогодні. Навіть ядерна зброя не буде найближчі п’ять, сім, десять, двадцять років мати такий вплив, який є на сьогодні. Будуть зовсім інші види зброї, про які ми сьогодні навіть не можемо здогадуватися. Тому що наука розвивається шаленими темпами", - сказав Данілов.

З його слів, не без допомоги інтернету, сьогодні відкриваються величезні можливості отримати велику кількість різної інформації.

Нагадаємо, Данілов, коментуючи створення нового Міністерства, заявив, що реформуванню оборонно-промислового комплексу бути.

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