Данілов прокоментував створення відповідального за ОПК міністерства

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи створення нового міністерства, заявив, що реформуванню оборонно-промислового комплексу бути. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Реформуванню ОПК — бути. Уряд утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке відповідатиме за формування і реалізацію військово-промислової політики, а також розвиток космічної галузі. Це перший етап”, — написав Данілов.

За його словами, нагальній потребі зміни організації роботи оборонно-промислового комплексу була присвячена зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським на початку року.

“Це питання, якому Глава держави надає першочергове значення. Результатом спільної з Офісом Президента України та профільними міністерствами і відомствами роботи стало рішення РНБО України від 18.02.2020 "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки“, уведене в дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 року № 59”, — зазначив Данілов.

Данілов наголосив, що цим рішенням передбачено, що на другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств “Укроборонпрому”.

“Сподіваюся, що ця реформа, яка враховує кращий світовий досвід корпоративного управління, дійсно стане наймасштабнішою за останні десять років. Армія буде забезпечена сучасними високотехнологічним озброєнням та технікою. Ми зможемо оперативно й ефективно реагувати на сучасні виклики”, — написав Данілов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проект постанови, який створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

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