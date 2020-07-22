Данилов прокомментировал создание ответственного за ОПК министерства

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99139 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104726 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130834 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109723 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129899 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101825 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102524 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Данилов прокомментировал создание ответственного за ОПК министерства

Данилов прокомментировал создание ответственного за ОПК министерства

Киев  •  УНН

 • 13075 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя создание нового министерства, заявил, что реформированию оборонно-промышленного комплекса быть. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Реформированию ОПК - быть. Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики, а также развитие космической отрасли. Это первый этап", - написал Данилов.

По его словам, насущной необходимости изменения организации работы оборонно-промышленного комплекса была посвящена встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале года.

"Это вопрос, которому Глава государства придает первостепенное значение. Результатом совместной с Офисом Президента Украины и профильными министерствами и ведомствами работы стало решение СНБО Украины от 18.02.2020 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенное в действие Указом Президента Украины от 27 февраля 2020 года № 59", - отметил Данилов.

Данилов отметил, что этим решением предусмотрено, что на втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий "Укроборонпрома".

"Надеюсь, что эта реформа, которая учитывает лучший мировой опыт корпоративного управления, действительно станет самой масштабной за последние десять лет. Армия будет обеспечена современным высокотехнологичным вооружением и техникой. Мы сможем оперативно и эффективно реагировать на современные вызовы", - написал Данилов.

Напомним, Кабинет министров принял проект постановления, который создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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