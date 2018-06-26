Дамаск повідомив про ракетну атаку з боку Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Дві ізраїльські ракети впали в ніч на 26 червня в околицях міжнародного аеропорту Дамаска, повідомило сирійське державне агентство SANA, інформує УНН.
Раніше агентство France-Presse повідомило, що дві ізраїльські ракети вразили склад зброї, що належав ліванської шиїтської партії “Хезболлах”. За даними агентства, склад знаходився недалеко від аеропорту Дамаска.
Нагадаємо, територія Сирії регулярно піддається ракетному обстрілу. Телеканал Al Mayadeen передав, що ізраїльські ВПС завдали ударів сирійським військовим позиціям у районі Хан-Арнаба і у міста Ель-Баас (провінція Ель-Кунейтра, 40 км від Дамаска), розташованих біля підніжжя Голанських висот. За даними телеканалу, атака стала відповіддю на ракетний обстріл ізраїльських постів на окупованій частині Голан. Телеканал не вказує, хто вів обстріл ізраїльських позицій із сирійської території: війська або проіранськи формування, що воюють на боці урядової армії.
За інформацією каналу, удари нанесли по декільком ізраїльським військовим об’єктам, включаючи штаб 810-ї бригади, командний пункт на горі Хермон, радарну станцію і посадочний майданчик для вертольотів. За ним випущені десятки ракет, повідомляє Al Mayadeen.
Як підкреслив в інтерв’ю Al Mayadeen ліванський військовий експерт генерал Ільяс Фархат, “ракетний обстріл позицій ізраїльської армії на Голанах зроблений з території Сирії вперше з 1973 року, коли вибухнула третя арабо-ізраїльська війна”. На його думку, “ці удари є закономірними, оскільки ВВС Ізраїлю неодноразово атакували у квітні і травні військові об’єкти у Сирії”. Фархат нагадав, що “ані окупація, ані анексія Ізраїлем належать Сирії Голанських висот не визнаються міжнародною спільнотою”.