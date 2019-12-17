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Далекобійники у Миколаєві не отруїлися, а померли через велику дозу спиртного - експертиза

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. 14 грудня у Миколаєві після вечері та вживання алкоголю у придорожньому кафе померлі двоє далекобійників. Експертиза встановила, що смерть наступила не у наслідок отруєння, як припускали на початку, а через велику дозу випитого спиртного. Про це йдеться у повідомленні Миколаївської обласної поліції, передає УНН.

“Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що чоловіки вживали їжу та алкоголь у придорожніх кафе. Зразки їжі та алкоголю були передані на експертизу. Також поліція звернулась до Держпродспоживслужби для перевірки вказаних закладів. За результатами проведеної судової медичної експертизи тіл померлих, у їхній крові було приблизно по 3,5 проміле алкоголю у кожного, це критична доза. За висновками експертизи на вміст отруйних речовин у біоматеріалах померлих було встановлено, що ані метилових, ані інших сурогатних речовин, не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

За фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, зареєстроване кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ, додали правоохоронці.

Як писав УНН, експерти назвали ТОП-3 ознаки паленої горілки. А це — пластикова тара, продаж в наливайці та відсутність акцизної марки.

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