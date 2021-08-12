Daily Mail: в квартирі "шпигуна Кремля" у Німеччині знайшли нашивку "Беркута"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В орендованій квартирі охоронця посольства Великої Британії, затриманого напередодні у Німеччині, крім інших незвичайних речей виявили нашивку “Беркута” — підрозділу міліції в структурі МВС України, яке відзначилося особливою жорстокістю під час протестів Євромайдану і було ліквідовано в лютому 2014 року за перевищення повноважень. Про незвичайні знахідки в житлі “шпигуна Кремля” повідомляє британське видання Daily Mail, передає УНН.
Цитата
“Інша полиця, здається, присвячена книгам по філософії і психології, поруч з обрамленою емблемою „Беркута “, спеціального поліцейського підрозділу України”, — повідомляє видання.
Деталі
Також, за даними британських журналістів, в квартирі чоловіка, якого називають Девід Сміт, були знайдені російськомовні книги, а також література про 12-ту танкову дивізію СС, яка здійснювала військові злочини під час Другої світової війни.
Серед інших книг — шпигунський роман “Якісне вбивство” Джона Ле Карре і самовидана книга Девіда Айка “Тригер”, яка, відповідно до видання, сповнена “теорій змови”.
Крім того, у квартирі помітили декілька прапорів Російської Федерації, радянські військові кашкети із зображенням серпа і молота, а також російські військові відзнаки.
Контекст
У середу поліція Німеччини затримала громадянина Великої Британії за підозрою в шпигунстві на користь російської розвідки в обмін на матеріальну винагороду.
Пізніше стало відомо, що затриманий працював в посольстві Великої Британії в Берліні охоронцем.