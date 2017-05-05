Д.Туск попередив про можливість зриву переговорів щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав переговори щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу, так званого Brexit, “достатньо складними”. При цьому він застеріг: якщо сторони “почнуть сперечатися ще перед” початком самих переговорів, то “вони стануть неможливими”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ставки надто високі, щоб давати волю емоціям. Для успіху нам необхідні розсудливість, поміркованість, взаємоповага та якнайбільше доброї волі”, — зазначив Д.Туск.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила європейських політиків і чиновників в прагненні вплинути на результати дострокових парламентських виборів.