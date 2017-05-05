Д.Туск предупредил о возможности срыва переговоров по Brexit

“Ставки слишком высоки, чтобы давать волю эмоциям. Для успеха нам необходимы благоразумие, умеренность, взаимоуважение и больше доброй воли”, — отметил Д.Туск.

Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила европейских политиков и чиновников в стремлении повлиять на результаты досрочных парламентских выборов.