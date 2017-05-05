Д.Туск предупредил о возможности срыва переговоров по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал переговоры по выходу Великобритании из Европейского Союза, так называемого Brexit, “достаточно сложными”. При этом он предостерег: если стороны “начнут спорить еще перед” началом самих переговоров, то “они станут невозможными”, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Ставки слишком высоки, чтобы давать волю эмоциям. Для успеха нам необходимы благоразумие, умеренность, взаимоуважение и больше доброй воли”, — отметил Д.Туск.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила европейских политиков и чиновников в стремлении повлиять на результаты досрочных парламентских выборов.