Д.Трапм шукає шляхів виходу США з угоди по клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Дональд Трамп шукає швидкого способу, щоб вивести США з Паризького угоди по клімату, передає УНН з посиланням на Reuters.
За повідомленням джерела з транзитної групи з питань енергетики та клімату, Д.Трамп займається пошуком обходу процедури щодо виходу з угоди, яка займає чотири роки.
Так, угода набула чинності 4 листопада 2016 року. Умовою для цього була ратифікація документа 55 країнами, на які припадає не менше 55% загальносвітового обсягу викидів парникових газів, щоб стримувати підвищення температури повітря на планеті до кінця цього століття в межах двох градусів за Цельсієм від рівня доіндустріальної епохи.
В ідеальному випадку підвищення середньої температури не повинно перевищувати півтора градусів. Кожна з країн повинна буде самостійно визначати свою політику щодо зниження або обмеження викидів CO².
Як повідомляв УНН, Україна приєдналась до декларації ЄС щодо співпраці у кліматичній сфері.