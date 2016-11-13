Д.Трамп ищет пути выхода США из договора по климату
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Дональд Трамп ищет быстрого способа, чтобы вывести США из Парижского соглашения по климату, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По сообщению источника из транзитной группы по вопросам энергетики и климата, Д.Трамп занимается поиском обхода процедуры по выходу из соглашения, что занимает четыре года.
Так, соглашение вступило в силу 4 ноября 2016. Условием для этого была ратификация документа 55 странами, на которые приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи.
В идеальном случае повышения средней температуры не должно превышать полутора градусов. Каждая из стран должна будет самостоятельно определять свою политику по снижению или ограничению выбросов CO².
Как сообщал УНН, Украина присоединилась к декларации ЕС о сотрудничестве в климатической сфере.