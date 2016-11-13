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15 марта, 19:03 • 109488 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150512 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127603 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120854 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107158 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102601 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97537 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Д.Трамп ищет пути выхода США из договора по климату

Д.Трамп ищет пути выхода США из договора по климату

Киев • УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Дональд Трамп ищет быстрого способа, чтобы вывести США из Парижского соглашения по климату, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По сообщению источника из транзитной группы по вопросам энергетики и климата, Д.Трамп занимается поиском обхода процедуры по выходу из соглашения, что занимает четыре года.

Так, соглашение вступило в силу 4 ноября 2016. Условием для этого была ратификация документа 55 странами, на которые приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи.

В идеальном случае повышения средней температуры не должно превышать полутора градусов. Каждая из стран должна будет самостоятельно определять свою политику по снижению или ограничению выбросов CO².

Как сообщал УНН, Украина присоединилась к декларации ЕС о сотрудничестве в климатической сфере.

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