Д.Трамп заявив, що Brexit не спричине розпад ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю газеті Financial Times, що після виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) інші країни-члени ЄС “взяли себе в руки”, передає УНН.
“Я б міг подумати, коли це сталося, що підуть більше (країн — ред.), але я дійсно думаю, що Європейський союз приводить себе в порядок,” — відповів Д.Трамп на питання журналіста про те, чи могли інші країни наслідувати приклад Великобританії.
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Також Д.Трамп зазначив, що “вірить в альянси, стосунки і партнерство”.
“Однак альянси не завжди працювали дуже добре для нас,” — додав президент.