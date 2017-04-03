Д.Трамп заявил, что Brexit не повлечет распад ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) другие страны-члены ЕС "взяли себя в руки", передает УНН.
"Я бы мог подумать, когда это произошло, что пойдут больше (стран - ред.), Но я действительно думаю, что Европейский союз приводит себя в порядок", - ответил Д.Трамп на вопрос журналиста о том, могли другие страны последовать пример Великобритании.
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Также Д.Трамп отметил, что "верит в альянсы, отношения и партнерство".
"Однако альянсы не всегда работали очень хорошо для нас", - добавил президент.