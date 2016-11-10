Д.Трамп запросив Т.Мей до США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей до Вашингтона, передає УНН з посиланням на ВВС.
Новообраний американський лідер і британська прем'єрка провели телефонну розмову, в ході якої вони наголосили на важливості "особливих відносин" між Лондоном і Вашингтоном. Крім того, новообраний президент США запросив Т.Мей до Вашингтона.
Крім того, Д.Трамп наголосив, що Британія є "дуже, дуже особливим місцем для мене і для США".
Співрозмовники обговорили також їхнє "прагнення посилити двосторонню торгівлю та інвестиції".
Нагадаємо, новообраний президент США запросив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на зустріч "найближчим часом".