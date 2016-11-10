Д.Трамп пригласил Т.Мей в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Вашингтон, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Новоизбранный американский лидер и британская премьер провели телефонный разговор, в ходе которого они подчеркнули важность "особых отношений" между Лондоном и Вашингтоном. Кроме того, новоизбранный президент США пригласил Т.Мей в Вашингтон.
Кроме того, Д.Трамп отметил, что Великобритания является "очень, очень особенным местом для меня и для США".
Собеседники обсудили также их "стремление усилить двустороннюю торговлю и инвестиции".
Напомним, новоизбранный президент США пригласил премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху на встречу "в ближайшее время".