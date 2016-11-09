Д.Трамп запросив Б.Нетаньягу у США на зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Новообраний президент США запросив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на зустріч "найближчим часом". Про це повідомила канцелярія ізраїльського прем'єр-міністра після телефонної розмови пана Нетаньягу з Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на ВВС.
У повідомленні сказано, що розмова була "тепла і сердечна", а її учасники обгооврили низку регіональних питань.
"Прем'єр-міністр привітав Трампа з перемогою на виборах і сказав йому, що США не мають кращого союзника за Ізраїль", - йдеться у повідомленні канцелярії ізраїльського прем'єра.
Раніше сподівання на плідну співпрацю з новообраним президентом США висловили також у привітаннях президент Росії і канцлер Німеччини Ангела Меркель.