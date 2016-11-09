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15 марта, 19:03 • 112136 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157862 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132594 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125497 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109918 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104044 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100478 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Д.Трамп пригласил Б.Нетаньяху в США на встречу

Д.Трамп пригласил Б.Нетаньяху в США на встречу

Киев • УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Новоизбранный президент США пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на встречу "в ближайшее время". Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра после телефонного разговора господина Нетаньяху с Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В сообщении сказано, что разговор был "теплый и сердечный", а его участники обсудили ряд региональных вопросов.

"Премьер-министр поздравил Д.Трампа с победой на выборах и сказал ему, что США не имеют лучшего союзника чем Израиль", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Ранее надежду на плодотворное сотрудничество с новоизбранным президентом США выразили также в поздравлениях президент России и канцлер Германии Ангела Меркель.

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