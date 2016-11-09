Д.Трамп пригласил Б.Нетаньяху в США на встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Новоизбранный президент США пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на встречу "в ближайшее время". Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра после телефонного разговора господина Нетаньяху с Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В сообщении сказано, что разговор был "теплый и сердечный", а его участники обсудили ряд региональных вопросов.
"Премьер-министр поздравил Д.Трампа с победой на выборах и сказал ему, что США не имеют лучшего союзника чем Израиль", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.
Ранее надежду на плодотворное сотрудничество с новоизбранным президентом США выразили также в поздравлениях президент России и канцлер Германии Ангела Меркель.