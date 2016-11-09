Д.Трамп пригласил Б.Нетаньяху в США на встречу

В сообщении сказано, что разговор был "теплый и сердечный", а его участники обсудили ряд региональных вопросов.

"Премьер-министр поздравил Д.Трампа с победой на выборах и сказал ему, что США не имеют лучшего союзника чем Израиль", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Ранее надежду на плодотворное сотрудничество с новоизбранным президентом США выразили также в поздравлениях президент России и канцлер Германии Ангела Меркель.