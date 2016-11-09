Д.Трамп висловив свої наміри щодо зовнішньої політики США
Київ • УНН
КИЇВ. 9листопада. УНН. Республіканець Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, висловив свої наміри щодо зовнішньої політики Америки. Про це він сказав у своїй промові, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо поводитися справедливо і рівноправно щодо всіх країн. Ми шукатимемо діалогу і партнерства, а не конфліктів”, — сказав Д.Трамп.
Також він додав, що сподівається мати хороші стосунки з іншими націями, шукатиме точки дотику, а не ворожість. Америка, за його словами, тепер буде прагнути найкращого.
Як повідомляв УНН, республіканець Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, закликав націю до об’єднання.