Д.Трамп выразил свои намерения относительно внешней политики США

"Мы будем вести себя справедливо и равноправно в отношении всех стран. Мы будем искать диалога и партнерства, а не конфликтов", - сказал Д.Трамп.

Также он добавил, что надеется получить хорошие отношения с другими нациями, искать точки соприкосновения, а не враждебность. Америка, по его словам, теперь будет стремиться к лучшему.

Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению.