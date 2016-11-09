Д.Трамп выразил свои намерения относительно внешней политики США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, выразил свои намерения относительно внешней политики Америки. Об этом он сказал в своей речи, передает корреспондент УНН.
"Мы будем вести себя справедливо и равноправно в отношении всех стран. Мы будем искать диалога и партнерства, а не конфликтов", - сказал Д.Трамп.
Также он добавил, что надеется получить хорошие отношения с другими нациями, искать точки соприкосновения, а не враждебность. Америка, по его словам, теперь будет стремиться к лучшему.
Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению.