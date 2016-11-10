Д.Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Переможець на виборах президента США республіканець Дональд Трамп провів перші телефонні переговори з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Президент Туреччини закликав новообраного президента США до співробітництва в боротьбі з тероризмомом.
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Р.Ердоган привітав Трампа з “несподіваною перемогою” і заявив, що Туреччина і США об’єднані взаємною повагою, загальними інтересами і цінностями.
Раніше, Р.Ердоган висловив надію, що перемога Д.Трампа призведе до “корисних кроків” для Близького Сходу, основних прав і свобод.
Також зазначається, що очільник Туреччини надіється на співпрацю з США та її новим президентом Д.Трампом, адже відносини з президентом Бараком Обамою часом були напруженими.