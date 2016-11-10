Д.Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп провел первые телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что Президент Турции призвал новоизбранного президента США к сотрудничеству в борьбе с тероризмомом.
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Р.Эрдоган поздравил Трампа с "неожиданной победой" и заявил, что Турция и США объединены взаимным уважением, общими интересами и ценностями.
Ранее, Р.Эрдоган выразил надежду, что победа Д.Трампа приведет к "полезным шагам" для Ближнего Востока, основных прав и свобод.
Также отмечается, что глава Турции надеется на сотрудничество с США и ее новым президентом Д.Трамп, ведь отношения с президентом Бараком Обамой время были напряженными.