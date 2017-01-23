Д.Трамп підписав указ про вихід США із Транстихоокеанського партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп виконав обіцянку своєї кампанії, підписавши указ про вихід із Транстихоокеанського партнерства, передає УНН з посиланням на BBC.
“Чудова річ для американського робітника — те, що ми щойно зробили,” — сказав Д.Трамп, підписавши указ.
Під час своєї президентської кампанії Д.Трамп критикував угоду про ТТП, називаючи її “потенційною катастрофою для США” та стверджуючи, що вона наносить шкоду обробній промисловості країни.
Угода про ТТП, що охоплювала 40% світової економіки і була стрижнем політики колишнього президента США Барака Обами, була підписана 4 лютого 2015 року 12 країнами. Її підписали Австралія, Бруней, В’єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, США, Сінгапур, Чилі та Японія. Цей торговий пакт передбачав повне скасування митних зборів на товари і послуги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.