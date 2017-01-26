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Д.Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Д.Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Київ • УНН

 • 9819 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Будівництво стіни входило в число передвиборних обіцянок нинішнього глави Білого дому. Він пояснював це наміром перешкодити нелегальної імміграції та торгівлі наркотиками. Це споруда заввишки 12 метрів уздовж кордону протяжністю 3200 км має стати найбільшим будівельним проектом, за який коли-небудь брався Д.Трамп.

За розрахунками компанії Bernstein Research, зведення стіни обійдеться американським платникам податків в суму від 15 до 25 мільярдів доларів, а витрати на її обслуговування складуть ще 3,5 мільярда доларів на рік.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що за будівництво стіни на кордоні США і Мексики заплатить Мексика.

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