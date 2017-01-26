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Д.Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Д.Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Киев • УНН

 • 9819 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующий указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Строительство стены входило в число предвыборных обещаний нынешнего главы Белого дома. Он объяснял это желанием воспрепятствовать нелегальной иммиграции и торговли наркотиками. Это сооружение высотой 12 метров вдоль границы протяженностью 3200 км должно стать крупнейшим строительным проектом, за который когда-либо брался Д.Трамп.

По расчетам компании Bernstein Research, возведение стены обойдется американским налогоплательщикам в сумму от 15 до 25 миллиардов долларов, а расходы на ее обслуживание составят еще 3,5 миллиарда долларов в год.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика.

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