Д.Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Строительство стены входило в число предвыборных обещаний нынешнего главы Белого дома. Он объяснял это желанием воспрепятствовать нелегальной иммиграции и торговли наркотиками. Это сооружение высотой 12 метров вдоль границы протяженностью 3200 км должно стать крупнейшим строительным проектом, за который когда-либо брался Д.Трамп.

По расчетам компании Bernstein Research, возведение стены обойдется американским налогоплательщикам в сумму от 15 до 25 миллиардов долларов, а расходы на ее обслуживание составят еще 3,5 миллиарда долларов в год.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика.