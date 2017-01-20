Д.Сорос вважає, що Д.Трамп шахрай і може стати диктатором
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Мільярдер Джордж Сорос на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що політика обраного президента США Дональда Трампа зазнає невдачі, а сам він шахрай і може стати диктатором, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
“Я б охарактеризував його (Д.Трампа - ред.) як обманщика та шахрая. Він може стати майбутнім диктатором”, — наголосив Д.Сорос.
Також він зазначив, що переконаний в тому, що ідеї Д.Трампа суперечать одна одній і його радники Білого дому будуть протистояти одне одному через суперечливі погляди.
Мільярдер також додав, що він буде триматися від Д.Трампа якнайдалі.
Видання також додає, що Д.Сорос пожертвував 1 млн доларів для підтримки виборчої кампанії Х.Клінтон, розраховуючи на її перемогу.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп зібрав на свою інавгурацію понад 100 мільйонів доларів приватних пожертвувань — це більше, ніж будь хто з його попередників.