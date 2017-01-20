Д.Сорос считает, что Д.Трамп мошенник и может стать диктатором
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что политика избранного президента США Дональда Трампа потерпит неудачу, а сам он мошенник и может стать диктатором, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Я бы охарактеризовал его (Д.Трампа - ред.) как обманщика и мошенника. Он может стать будущим диктатором", - отметил Д.Сорос.
Также он отметил, что убежден в том, что идеи Д.Трампа противоречат друг другу и его советники в Белом доме будут противостоять друг другу из-за противоречивых взглядов.
Миллиардер также добавил, что он будет держаться от Д.Трампа подальше.
Издание также добавляет, что Д.Сорос пожертвовал 1 млн долларов для поддержки избирательной кампании Х.Клинтон, рассчитывая на ее победу.
Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 миллионов долларов частных пожертвований - это больше, чем кто-либо из его предшественников.