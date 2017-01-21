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Д.Пєсков: пов'язувати санкції США проти РФ з ядерним скороченням навряд чи можливо

Д.Пєсков: пов'язувати санкції США проти РФ з ядерним скороченням навряд чи можливо

Київ • УНН

 • 10580 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Пов'язувати питання санкцій проти РФ з боку США і ядерного скорочення навряд чи буде можливо з експертної точки зору. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Ядерне роззброєння - це концептуальне парасолькове поняття, але воно складається з величезної кількості нюансів... Воно не може бути диспропорційним. Композиція цієї ядерної складової в США і у нас в країні різна. І тому якісь симетричні скорочення тут абсолютно неприпустимі і недоречні", - сказав Д.Пєсков.

"Вони можуть привести до порушення того, що є основним моментом: це ядерний паритет, ядерне стримування. І президент Путін про це неодноразово говорив. Воно і відіграє критичну роль у забезпеченні глобальної стабільності і безпеки. Тому пов'язувати питання санкцій і питання ядерного скорочення навряд чи в майбутньому буде можливо з експертної точки зору", - додав він.

В.Путін неодноразово говорив, що питання санкцій не є темою порядку денного Кремля, зауважив Д.Пєсков.

"Росія не була ініціатором постановки цього питання. І вона не буде, за словами Путіна, ініціатором скасування якихось рестрикцій. А що стосується в цілому зонтичного поняття ядерного роззброєння, Росія завжди - і Путін теж про це говорив неодноразово - була і залишається прихильницею скорочення ядерної зброї. Але справедливого, пропорційного і без порушення ось цієї рівноваги", - підкреслив він.

Раніше Д.Трамп в інтерв'ю британській газеті Times заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу.

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