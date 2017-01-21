Д.Песков: связывать санкции США против РФ с ядерным сокращением вряд ли возможно

"Ядерное разоружение - это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из множества нюансов... Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому некоторые симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны", - сказал Д.Песков.

"Они могут привести к нарушению того, что является основным моментом: это ядерный паритет, ядерное сдерживание. И президент Путин об этом неоднократно говорил. Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности. Поэтому связывать вопрос санкций и вопросы ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения", - добавил он.

В.Путин неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня Кремля, заметил Д.Песков.

"Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций. А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда - и Путин тоже об этом говорил неоднократно - была и остается сторонницей сокращение ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия", - подчеркнул он.

Ранее Д.Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину отмену санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала.