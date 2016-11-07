Д.Ортега третій раз поспіль перемагає на виборах президента Нікарагуа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Згідно з опитуваннями, Даніель Ортега може набрати на президентських виборах до 70 відсотків голосів. У разі перемоги його дружина Росаріо Мурільо стане віце-президентом Нікарагуа. Подружню пару звинувачують в авторитарнікаизмі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
В Нікарагуа президентських виборах, згідно з попередніми опитуваннями, з найбільшою ймовірністю перемагає чинний президент 71-річний Д.Ортега, який може набрати до 70 відсотків голосів. Його дружина - 65-річна Росаріо Мурільо - висунула свою кандидатуру на пост віце-президента.
У разі перемоги Д.Ортеги це буде його третій президентський термін поспіль і четвертий загалом.
Він вже був президентом Нікарагуа у 1985-1990 роках, а потім знову прийшов до влади в 2006 році.
Критики дорікають Д.Ортегу в авторитаризмі, кумівстві і використанні адміністративного ресурсу. Іноземні спостерігачі до виборів не були допущені. Семеро дітей Д.Ортеги і Мурільйо займають ключові пости в політичній, економічній і медійній сферах. Основні опозиційні сили виключені з кампанії на різних юридичних підставах. Його противники закликали до бойкоту виборів і акцій протесту.